Natuurpunt lanceert buurtnatuur-challenge

Achter elk hoekje kan iets moois verscholen liggen, en natuur is in deze coronacrisis belangrijk om tot rust te komen. “De bedoeling is dat je via een filmpje of een foto een stukje natuur vastlegt in je buurt. Bij je beeldmateriaal schrijf je waar het is en waarom jij het zo’n mooi plekje vindt”, legt Hendrik Schoukens van Natuurpunt uit. “Je zet het op de soicale media en nomineert dan drie mensen die hetzelfde moeten doen. Zo verspreiden we samen een goedaardig groen virus via de sociale media.” Wie wil meedoen met de buurtnatuur-challenge kan dat door z’n foto of filmpje op Facebook of Instragram te posten met de hashtag #buurtnatuur en #tijdvoornatuur, en drie mensen uit te dagen om hetzelfde te doen.