Nieuw leven voor Budawijk Vilvoorde

Zevenhonderdduizend euro, zoveel telde de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant neer voor de aankoop van een leegstaand pand aan de Schaarbeeklei. Het gebouw was in de vorige eeuw het eigendom van Fobrux, een metaalgieterij vlakbij de grens met Brussel.

“Het gebouw is zo’n 1.600 vierkante meter groot en eigenlijk nog in redelijk goeie staat,” aldus Tom Dehaene (CD&V), voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM). “Hierdoor kunnen we op vrij korte termijn activiteiten onderbrengen in het pand. Bedoeling is dat zij een hefboom vormen voor de rest van de regio.”

Lijdensweg

De plannen om de Budawijk nieuw leven in te blazen, zijn er al een heel tijd. Maar de verwerving van het Fobrux-gebouw, dat na het faillissement van Fobrux in handen kwam van een curator, werd een lange lijdensweg. Het gebouw staat ondertussen al 28 jaar leeg. De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a) is tevreden dat de aankoop van het gebouw eindelijk is afgerond. Hiermee is de eerste stap voor de herontwikkeling van de Budawijk, die in het verlengde van het Watersideproject ligt, gezet. De POM, de stad en de Participatiemaatschappij Vlaanderen zoeken nu naar een definitieve invulling, legt Bonte uit: “We zoeken nu naar een invulling op korte termijn, om vervolgens op lange termijn te plannen. Het zijn mooie ruimtes, dus ik denk dat bijvoorbeeld een aantal creatieve ateliers hier zeker een plek kunnen vinden.”

In de toekomst wil de POM nog meer leegstaande gebouwen opkopen, waaronder een ander deel van het Fobrux-complex, om zo de buurt opnieuw op de kaart te zetten.