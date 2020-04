Nieuw nest slechtvalken in Grimbergen

In de toren van de basiliek van Grimbergen heeft een koppel slechtvalken al twee eieren gelegd, tot vreugde van pastoor Johan Goossens. “Een paasei mogen we het nog niet noemen maar dat de 'Goede Week' goed is begonnen dat is een feit dat zeker is,” lacht hij. De 'pronostiek' is dat er vandaag op Goede Vrijdag een derde eitje bijkomt en zondag op Pasen een vierde.