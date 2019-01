Nieuw sociaal woonproject in Sint-Brixius-Rode

Er komt een nieuw sociaal woonproject in het Tussenveld in Sint-Brixius-Rode (Meise). Het gaat om 45 wooneenheden.

Volgens cchepen van Woonbeleid Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders) gaat het om een eerste fase die de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting wil realiseren. "Volgens het Grond- en Pandendecreet moet Meise tegen 2025 105 sociale woningen realiseren. Dat is ons zogenaamd 'sociaal bindend objectief'. Als Meise het niet doet, dat zal de hogere overheid het in onze plaats doen en kunnen we financieel gesanctioneerd worden", adlus de schepen.

De eerste 45 sociale woningen zouden tegen 2020 en 2021 kunnen worden gerealiseerd. Eerst is er nog een infovergadering voor de buurt. Buurtbewoners kunnen op dinsdag 22 januari om 19 u terecht in het Administratief Centrum in de Tramlaan in Wolvertem om de plannen in te kijken. De 2 ontwerpers zullen een korte uitleg geven bij hun project en nadien zal er mogelijkheid zijn om vragen te stellen.