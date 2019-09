Nieuwbouw stuwt huurprijzen Vlaams-Brabant de hoogte in

De huurprijzen voor een woning in Vlaams-Brabant zijn op een jaar tijd met zo'n 10% gestegen. Dat is dubbel zoveel dan het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit een analyse van 15.000 huurwoningcontracten die CIB Vlaanderen, de Confederatie voor Immobiliënberoepen, het voorbije half jaar onder de loep nam.

De cijfers staan in de nieuwe editie van de CIB-Huurbarometer. Om een woning te huren betaal je in Vlaams-Brabant gemiddeld 964 euro per maand, bijna 100 euro meer dan een jaar geleden. Het Vlaamse gemiddelde ligt op 765 euro. "Vanuit de sector zien we een instroom van nieuw, kwalitatief aanbod. Meestal gaat het om nieuwbouw-appartementen die als huurwoning worden aangeboden. Deze appartementen bevinden zich in de wat hogere prijscategorieën, waardoor ze de gemiddeldes optrekken", zegt Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen.

CIB Vlaanderen merkt verder op dat Vlaams-Brabant de duurste provincie is en blijft om te huren. Vooral vrijstaande woningen en villa's zijn duur in onze regio in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Om een vrijstaande woning te huren in Vlaams-Brabant betaal je gemiddeld 1.304 euro per maand. Dat is 200 euro duurder dan in Antwerpen en meer dan 400 euro duurder dan in Limburg, Oost- en West-Vlaanderen.

"De woningtypes zijn veel zeldzamer om te huren. Er zijn ook heel sterke locatie‐effecten en bovendien gaat het om luxevastgoed. Daarom moeten we de sterke prijsstijging met een korrel zout nemen. Maar wie naar Vlaams‐Brabant kijkt, kan niet om de hoge prijsstijgingen bij de villa’s en de vrijstaande woningen heen. Zo blijkt nog maar eens hoe bijzonder het luxesegment in de Brusselse rand wel is", besluit Kristophe Thijs.