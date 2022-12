Heel wat streekproducenten verzamelden gisteren in het provinciehuis in Leuven voor de awarduitreiking van Streekproducten Vlaams-Brabant. Die awards gingen naar vier streekproductenpioniers: Johnny Sterckx van Streekproducten Centrum Halle, Lieve Heirman van Fructus uit Landen, Benny Swinnen van Bakkerij Swinnen uit Hoegaarden en Eric Seghers, oud-medewerker van de dienst economie van de provincie Vlaams-Brabant. Zij werden in de bloemetjes gezet voor hun belangrijke bijdrage aan het succes van de Vlaams-Brabantse streekproducten. Streekproducten Vlaams-Brabant verwelkomde ook zes nieuwe streekproducenten: Dorpsbrouwerij Bierbeek, Weide-eieren uit Bierbeek, Herbird uit Tervuren, Hilko Cuisine uit Boutersem, Imkerij Keiberg uit Landen en Oh Oats uit Bierbeek. Je vindt alle streekproducten van Vlaams-Brabant en info over hun makers op de vernieuwde website www.straffestreek.be.

