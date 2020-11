Nieuwe brandweerkazerne Vilvoorde loopt jaren vertraging op

De brandweerlieden van Vilvoorde zullen nog zeker vijf jaar in hun aftandse kazerne aan de Vuurkruisenlaan moeten blijven. Dat terwijl de verhuis naar een nieuw gebouw langs de Medialaan dit jaar was gepland. Maar die nieuwe kazerne loopt grote vertraging op. “Het ontbreekt aan een algemene visie”, klinkt het bij de vakbond VSOA.

Vijf jaar nog zullen de brandweerlui van Vilvoorde in hun oude kazerne moeten blijven. Verstopte afvoerleidingen, de betonplaat in de garage die davert, asbest en brandwerende deuren die niet vervangen worden en ga zo maar door. De gebreken zijn niet om aan te zien. “Indien we dit zouden opmerken wanneer we een brandveiligheidscontrole moeten uitvoeren bij een bedrijf, zouden we het laten sluiten of toch een zware berisping geven”, zegt Dominiek Peeters van de vakbond VSOA.

Het schoentje knelt volgens Vilvoords burgemeester Hans Bonte bij Haviland. Zij moeten de plannen opmaken voor de nieuwe kazerne. Maar hun experten zijn bezig met de toekomstige brandweerkazerne in Liedekerke. Die komt in de voormalige gebouwen van de Civiele Bescherming. "Als beide projecten niet samen kunnen gebeuren, dan eis ik dat er externe partners worden ingeschakeld om een snellere verhuis mogelijk te maken. De kazerne in Liedekerke was zogezegd instapklaar toen we ze kregen van de overheid”, reageert een boze Vilvoordse burgemeester.

Volgens de vakbond VSOA ontbreekt het aan een algemene visie. “Ook Londerzeel verhuist naar een nieuwbouw. Waarom kan er geen uniform plan opgesteld worden waarbij de kazernes volgens een gelijkaardig concept worden gebouwd?”, vraagt Peeters zich af. “Een verhuis in Vilvoorde zou bovendien ook niet mogelijk zijn vooraleer de voorpost in Zemst op poten staat. Maar de opleiding van vrijwilligers duurt zelf al zo’n vijf jaar. Ik ben benieuwd hoe we dit allemaal zullen klaarspelen.”