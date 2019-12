Nieuwe brug aan Henneaulaan wordt dubbel zo breed

Volgend najaar start de aanleg van een nieuwe brug over de Ring rond Brussel aan de Hector Henneaulaan in Zaventem. De plek staat met stip op één in de lijst van zwarte verkeerspunten in onze regio. De nieuwe brug zal dubbel zo breed worden als de huidige. Vlaanderen trekt voor de werken maar liefst 50 miljoen euro uit.

De nieuwe brug hoort eigenlijk bij de herinrichting van de Ring rond Brussel, maar Vlaanderen wil niet wachten totdat die starten en voert de aanleg versneld uit. "In de eerste zes maanden van 2020 voorzien we het vergunnings- en aanbestedingstraject. In het najaar van 2020 starten de werken", zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. Hoe lang de werken zullen duren, is niet duidelijk.

Opvallend is dat eerst een nieuwe brug wordt gebouwd naast de huidige. "Eenmaal op de nieuwe brug verkeer toegelaten wordt, vernieuwen we de huide brug en volgt de afwerking. Met die maatregelen proberen we zoveel mogelijk verbindingen te behouden, wat de verkeershinder moet beperken. Voor het inschuiven van de bruggen zullen we 's nachts wel af en toe de Ring rond Brussel moeten afsluiten", zegt Struyf.

De nieuwe brug wordt dubbel zo breed als de huidige. "Na de herinrichting wordt de situatie veel veiliger voor de zachte weggebruiker. Voetgangers en fietsers worden volledig gescheiden van het andere verkeer en er komt een vrije busbaan. Op de brug wordt ook een klein ecoduct voorzien, om twee belangrijke groenpolen te verbinden", zegt Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD)

Naast de Hector Henneaulaan wordt ook de afrit aan Koningslo in Vilvoorde vervroegd aangepakt. "Aan de op- en afrit aan Koningslo in Vilvoorde wordt de situatie grondig herzien. Dankzij een vliegende fietsbrug onder de Ring zullen fietsers conflictvrij het op- en afrittencomplex kunnen kruisen. Ook daar wordt tot slot meer ruimte voor groen gecreëerd", besluit Peeters.