Nieuwe campagne om lege batterijen in te zamelen

Vandaag trappen Bebat en de OVAM de jaarlijkse inzamelcampagne voor lege batterijen af. Want die kunnen gerecycleerd worden. Een gemiddeld Vlaams gezin heeft 149 batterijen in huis. Daarvan zijn er ongeveer 33 leeg. Dat betekent dat er in heel Vlaams-Brabant 15.971.550 lege batterijen te vinden zijn.

Lege batterijen bevatten nog altijd tal van schaarse grondstoffen zoals kobalt, nikkel en ijzer. Ze recycleren, is dus erg waardevol. “We zien vandaag meer dan ooit hoe belangrijk het is om maximaal gebruik te maken van schaarse grondstoffen. Daarom willen we de Vlaming ook dit jaar weer overtuigen om massaal hun lege batterijen binnen te brengen bij een Bebat-inzamelpunt,” aldus woordvoerder van de OVAM Jan Verheyen. “Zo leveren we een makkelijke en essentiële bijdrage aan de circulaire economie en komen we opnieuw een stap dichter bij het sluiten van de materiaalkringloop.”

In de meeste supermarkten en doe-het-zelf-zaken vind je inzamelpunten waar je gratis je oude batterijen kan deponeren.