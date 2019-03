Nieuwe deadline voor opening zwembad Ternat

Het gerenoveerde zwembad van Ternat zou op ten laatste op 22 april de deuren moeten openen. Eigenlijk moest het zwembad in februari al open gegaan, maar zand in de filters strooide roet in het eten. Als de nieuwe deadline van 22 april niet wordt gehaald, is dat een probleem voor heel wat zwemmers uit de regio. Op 23 april sluit het zwembad van Liedekerke namelijk de deuren, ook voor renovatiewerken.

De sportzaal van het vernieuwde sportcentrum in de Van Cauwelaerstraat in Ternat opende drie maanden geleden al de deuren, maar het blijft wachten op de heropening van het zwembad. Toen in januari het bad gevuld werd met water, kwamen een aantal technische problemen bovendrijven. Daardoor moest de heropening voor onbepaalde duur uitgesteld worden.

Nu maakt de gemeente Ternat zich sterk dat het zwembad eind april kan openen, als is een exacte datum vooropstellen moeilijk. Het blijft voorlopig nog wachten op een aantal onderdelen die het zwembad finaal zwemklaar moeten maken.

Sportievelingen en scholen in de buurt hopen alvast dat deadline van 22 april gehaald wordt, want op 23 april gaat het zwembad van Liedekerke normaal gezien dicht. Ook dat bad wordt vernieuwd en zou pas in januari 2020 weer open gaan. ​