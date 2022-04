Nieuwe muurschildering fleurt Vilvoorde op

De stad Vilvoorde heeft er een nieuwe muurschildering bij. Het werk van kunstenaar Gijs Coenen is te bewonderen op een gevel aan de Harensesteenweg. “Street art is dé manier verborgen en ongekende plekken in Vilvoorde te leren kennen”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati.

Vilvoorde telt intussen meer dan 50 verschillende street artwerken en staat op het internationale Street Art Cities platform tussen andere grote steden als Gent en Brussel. Met het werk van Gijs Coenen breidt dat aanbod opnieuw uit. Coenen woonde en werkte de afgelopen vijf jaar in Vilvoorde. Zijn werk Light is Coming from the Left is een spel van kleur, geometrie en perceptie.

“Ik heb Gijs Coenen een aantal jaar geleden ontmoet in zijn atelier in Vilvoorde, waar ik fan ben geworden van zijn werk. Street art is dé manier om verborgen en ongekende plekken in Vilvoorde te leren kennen. Daarbij wordt de stad er mooier en aantrekkelijker door”, zegt schepen van Cultuur Moad El Boudaati. “Er zullen dan ook nog heel wat pareltjes bijkomen.”