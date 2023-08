Nieuwe richtlijn over afsluiten gewestwegen: "Groot probleem voor Halse evenementen"

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in heel Vlaanderen komaf maken met het afsluiten van drukke gewestwegen voor bijvoorbeeld een kermis of een carnavalsstoet. Bij de stad Halle zitten ze daardoor met de handen in het haar. Er lopen maar liefst 7 gewestwegen door de stad én die worden gebruikt voor kermissen en optochten. Burgemeester Snoeck wil dan ook snel een alternatief voor de nieuwe regels.

Dit weekend vindt de 26ste editie van Kermis Hondzocht plaats op de Edingensesteenweg, maar dat zou wel eens de allerlaatste keer kunnen zijn. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer moeten drukke gewestwegen te vaak afgesloten worden voor evenementen. Wegen en Verkeer wil vooral duidelijke regels. "Het is belangrijk dat daar een soort van kader voor bestaat, omdat het over de mobiliteit gaat van de mensen”, meent Anton De Coster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. “Het gaat over drukke wegen waar dagelijks duizenden mensen over stappen, fietsen en met de wagen rijden."

De stad Halle hoopt dat de regels niet te streng worden. De carnavalsstoet, de Paasprocessie, De Sint-Veroonmars of verschillende wielerwedstrijden: het zijn maar enkele voorbeelden van Halse feesten die langs een steenweg passeren. “Stel dat een evenement als de Paasprocessie of de carnavalstoet niet meer over een gewestweg zou mogen of zelfs niet meer zou kunnen vertrekken op een gewestweg, dan stelt ons dat voor grote problemen”, merkt burgemeester van Halle Marc Snoeck op. Het Agentschap Wegen en Verkeer bekijkt wel elk geval apart en stelt daarom voor aan Halle om jaarlijks één evenement te kiezen dat wel nog op een gewestweg zou kunnen plaatsvinden. "Dat is natuurlijk problematisch. Ik kan geen keuze maken tussen carnaval of de Paasprocessie. Die moeten allebei doorgaan”, aldus Snoeck. De stad en het Agentschap zitten binnenkort opnieuw rond de tafel om de zaak verder te bespreken.