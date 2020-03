Nieuwe richtlijnen rond corona in scholen

Alle scholen in Vlaanderen hebben gisteravond nieuwe richtlijnen gekregen in verband met het coronavirus. Die komen er na overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), alle onderwijskoepels en sociale partners. Belangrijkste is dat ouders die thuis werken, verplicht worden hun kinderen zelf op te vangen.

De lessen in alle Vlaamse scholen blijven opgeschort tot en met 3 april. Zieke kinderen moeten sowieso thuis blijven. De opvang van kinderen in scholen is er voortaan maar voor drie groepen: kinderen van ouders die in een cruciale sector werken (zorg, voeding en distributie), kinderen met een medische of sociale kwetsbaarheid en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Ouders die thuis werken, moeten hun kinderen voortaan zelf opvangen. Scholen wordt ook gevraagd om niet samen te werken voor de opvang. Als een school geen leerlingen opvangt, moet de school terugvallen op een permanentiesysteem zodat ouders later nog beroep kunnen doen op een school. Het pnderwijspersoneel moet van thuis uit werken waar nodig. Volgens Agentschap Zorg en Gezondheid blijft het de bedoeling om kinderen zo weinig mogelijk in scholen te laten opvangen.

Ook het Nationaal Crisiscentrum heeft de maatregelen die van kracht zijn om het coronavirus in te dijken, verder verfijnd. Nieuw daarbij is dat gîtes, campings, vakantieparken en bed and breakfasts de deuren moeten sluiten. Hotels mogen openblijven, maar de restaurants die eraan verbonden zijn, moeten dicht. Het is ook verboden dat mensen met een tweede verblijf aan de kust, naar daar reizen. Thuis blijven, is de boodschap.