Nieuwe slippartij doet buren opnieuw steigeren: “Hier gaan doden vallen”

“De verkeerslichten zijn slecht afgesteld en er vliegen hier “zotten” tegen meer dan 100 km/u door. De nacht van vrijdag op zaterdag was het bijna opnieuw prijs: een snelheidsduivel kon op het kruispunt blijkbaar geen richting kiezen, vloog er tegen hoge snelheid over, er volgde een slip- en remspoor op straat van vijftien meter. De bestuurder moet meer dan 100 km/u hebben gereden en stopte net voor de woning van de overburen.”

Geen luide knal

Het gevolg: alle buren op het kruispunt in Ramsdonk kwamen ’s nachts ongerust naar buiten. “Wij willen ook gerust slapen, het was 6 uur ’s ochtends”, zucht Wim. “Maar we stonden daar wel met het hele gezin. Gelukkig was er na de slippartij geen luide knal, want dan weet je dat het opnieuw prijs is. De bestuurde vlamde na het incident -hij raakte gelukkig niets- gewoon door. Dit moet echt stoppen.”

Wim Dufraing is zelf een stand-up comedian met het duo Dufraing en De Wit in Kapelle-op-den-Bos. “Maar dit is niet om te lachen”, zegt Wim. “In de buurt zijn we het echt wel kotsbeu. Er is maar één mogelijkheid: voer snelheidsbeperkende maatregelen in. NU. Regel ook de verkeerslichten beter af. Er moet hierover niet gebabbeld worden zoals de gemeente vraagt, doe het gewoon. Ik ga ook actie voeren. In de nacht van zaterdag op zondag plaatste ik alvast een blauw knipperlicht in mijn tuin. “Dat hielp, bestuurders reden minder snel, ze dachten dat er politie was. Maar er zal gewenning optreden. Ik heb nog stof genoeg voor andere acties.”

Snelheidscontroles

Schepen van Mobiliteit Bruno Keuleers (Groen) beaamt dat er iets moet gebeuren. “Absoluut moeten er op die plaatsen meer snelheidscontroles gebeuren”, zegt de schepen. “We doen al heel veel, maar kunnen niet overal constant controles organiseren, er zijn ook drie gemeenten in de politiezone KLM. Maar sowieso worden hier in deze zone extra controles gevraagd. We doen effectief heel veel inspanningen. We willen ook met de buur contact blijven hebben om te zoeken naar een oplossing.”