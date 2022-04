Nieuwe stap in ondertunneling A8 in Halle

De plannen voor de ondertunneling van de A8 in Halle zijn niet nieuw, maar in het huidige regeerakkoord wordt het project van de A8 in Halle wel als prioritair bestempeld. Omdat het om een erg duur project gaat, kiest de regering voor een publiek-private samenwerking. Het studiebureau heeft de opdracht gekregen om een voorontwerp te maken voor de ondertunneling van de A8 en een projectnota. “We starten ook met een communicatietraject naar alle belanghebbenden”, laat Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) weten. ‘’Ik ben blij dat we met het aanstellen van dit studieconsortium een belangrijke volgende stap nemen in dit dossier. De ondertunneling van de A8 in Halle zet in op de speerpunten van mijn beleid: verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. De A8 moet zijn functie als hoofdweg zo beter kunnen vervullen. Voor deze studie heb ik 5,6 miljoen euro voorzien, de eigenlijke werken zijn begroot op 160 miljoen euro.’’