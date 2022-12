Nieuwe stek voor Gooikse jeugd krijgt vorm

Vanmiddag vindt de eerstesteenlegging plaats van het nieuwe jeugdhuis in het centrum van Gooik. De bouw zelf startte een paar weken geleden. ‘Guuk’ moet klaar zijn in de zomer van 2023.

Het oude jeugdhuis had vroeger z’n plek op de zolder van zaal De Vrede, die intussen is afgebroken. Op die plaats wordt nu een jeugdhuis gebouwd. “Zo krijgt de jeugd opnieuw een eigen plek in het centrum van Gooik”, klinkt het bij de gemeente. “Het duurzame gebouw zal, net als het vorige jeugdhuis, multifunctioneel gebruikt kunnen worden door andere verenigingen in de gemeente. Het wordt zo een open huis dat leven brengt in de dorpskern van de gemeente.” De bouw van het jeugdhuis is een publiek-private samenwerking. “De private partners bouwen het volume en de gemeente Gooik wordt eigenaar van het jeugdhuis door een huurkoopformule.”