Nieuwe troostplek in Affligem komt als geroepen

Het Land van Troost. Zo heet de bijzondere plek die gisteren is ingewijd in Essene, een deelgemeente van Affligem. Initiatiefneemster Marlon Grobben maakte in haar tuin een plaats waar mensen in alle rust en stilte troost kunnen zoeken en een boodschap achterlaten.

Marlon Grobben deed meer dan wat opruimen in haar tuin tijdens de eerste lockdown. Ze maakte er een sfeervolle plek van die mensen troost en veerkracht moet bieden in deze moeilijke tijden.

“Mensen kunnen hier gewoon komen ‘zijn’, gewoon tot rust komen of ze kunnen ook praten met anderen over hun verlies. Dit is ook een plaats voor rituelen, zoals briefjes verbranden of gedenkobjecten neerleggen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk emotie kwijt te geraken,” leg Marlon uit.

Het Land van Troost is vier halve dagen per week open. De troostplek is een privé-initiatief, maar Marlon bundelde wel de krachten met vrouwenorganisatie Ferm. Ferm heeft zelf al meer dan 170 troostplekken in Vlaanderen opgestart. De nood aan zo'n plaatsen is er in deze coronatijden meer dan ooit.

Alle info over Land Van Troost vind je via deze link.

