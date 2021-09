Nieuwe Vilvoordse school nog twee maanden in containers: "Uniek leerconcept nu al opstarten"

De gloednieuwe Vilvoordse school Tangram opent vandaag haar deuren aan het Broekplein in de Vier Fonteinen-wijk. Nog niet in de imposante nieuwbouw maar voorlopig er recht tegenover in containerunits. Door corona hebben de werken twee maanden vertraging opgelopen. In de herfstvakantie is de verhuis naar de spiksplinternieuwe school gepland.

Leerkrachten en leerlingen kunnen voorlopig nog niet hun intrek nemen in een multifunctioneel gebouw met amfitheaters, een didactische keuken en zelfs een glijbaan van op het dak. “We starten nu momenteel in een tijdelijke huisvesting van containerunits recht tegenover de nieuwbouw. Door corona zijn de bouwwerken die gingen starten in maart 2020 pas later kunnen beginnen. Daardoor is de oplevering nu ook later gepland dan voorzien en moesten we dus een alternatieve oplossing zoeken”, zegt directrice Greet Vermaelen.

De nieuwe school heeft een bijzonder concept. Zo zijn er geen klassieke leerjaren. “We werken met leeftijdsdoorbrekende groepen in vier units. Er zitten telkens drie leeftijden in één unit samen. Daarnaast is er ook de zogenaamde Tangram-tijd waarbij ze dan zelfstandig, per twee of in kleine groepjes aan de slag gaan. Ze krijgen leertaken aangeboden waarmee ze de nodige stappen kunnen zetten om de doelen die vooropgesteld zijn te kunnen bereiken”, aldus Vermaelen.

Er staan meerdere leerkrachten voor een groep kinderen in de klas. “Daardoor kan de begeleiding op een meer doorgedreven manier gebeuren en krijgen de kinderen veel meer van wat ze eigenlijk nodig hebben. We willen hen ook heel fel aansturen in het ontwikkelen van hun zelfstandigheid. Zodanig dat ze zelf eigenaar zijn van hun eigen proces op het vlak van leren en hun algemene ontwikkeling”, besluit Vermaelen.

Doordat leerlingen in Tangram in Vilvoorde met drie leeftijdsgroepen samenzitten, verdwijnt volgens de directie ook de ‘bruuske overgang van kleuter naar lager of van lager naar secundair’.