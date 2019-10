Nieuwe weg verbindt treinstation met bedrijven op Brussels Airport

De nieuwe weg verbindt het station Brussels Airport-Zaventem met het zakendistrict waar zo’n 300 bedrijven gevestigd zijn, goed voor 24.000 werknemers. "Het Business District van Brussels Airport is de laatste jaren blijven groeien, waardoor het aantal medewerkers op de site van Brussels Airport aanzienlijk is toegenomen. Deze nieuwe toegang vergemakkelijkt hun dagelijks leven aanzienlijk en stelt hen vooral in staat om hun werkplek sneller te bereiken, waardoor de trein een ideaal vervoermiddel voor het woon-werkverkeer is. Nu kiest al 10% van de werknemers die op Brussels Airport werken voor deze oplossing," zegt CEO van Brussels Airport Arnaud Feist.

Volgens Brussels Airport en NMBS zal dat aantal met de verbindingsweg nog stijgen. “Tegenwoordig kiest meer dan 25% van de passagiers ervoor om met de trein naar de luchthaven te komen. In absolute cijfers gaat het om 5 miljoen passagiers in 2018 en dit jaar verwachten we 5,3 miljoen passagiers te bereiken. Dit komt neer op een groei van meer dan 20% sinds 2015. Het is ook een belangrijke bestemming voor het personeel van de 300 bedrijven op de site. Deze nieuwe toegang is opengesteld om de doorstroming tussen passagiers en werknemers te vergemakkelijken en hen tijd te besparen op weg naar hun werk”, zegt Sophie Dutordoir, CEO van NMBS.