Nieuwe woonmaatschappij Oost-Brabant-West in de steigers

Vanaf 1 juli wordt in de regio Oost-Brabant-West één woonactor actief die de activiteiten van vijf sociale huisvestingsmaatschappijen overneemt. Dat is het gevolg van een grote reorganisatie van de sector sociaal wonen die de Vlaamse regering op touw heeft gezet. Daarbij werden 42 regio’s afgebakend, waaronder dus ook Oost-Brabant-West. Die regio omvat 13 gemeenten in en rond Halle-Vilvoorde.

De nieuwe huisvestingsmaatschappij in de regio Oost-Brabant-West neemt de activiteiten van de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk Zijn Huis, Volkswoningbouw, SWal, Providentia en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Sint-Pieters-Leeuw over. Ook twee sociale verhuurkantoren (WEBRA en SPIT) gaan op in de nieuwe structuur. Zo zal de woonactor in onze regio actief zijn in Kraainem, Hoeilaart, Overijse, Wezembeek-Oppem en Zaventem. “Alle sociale woningen in de regio zullen beheerd worden door de nieuwe woonmaatschappij”, aldus kersvers directeur Björn Mallants. “Dat zorgt voor een uniek aanspreekpunt voor huurders en kandidaat-huurders, maar ook voor lokale besturen, welzijnspartners en ontwikkelaars.”

De woonmaatschappij zal ongeveer 3.500 woningen beheren en zal samenwerken met Vlabinvest, het initiatief van de provincie dat betaalbare koop- en huurwoningen aanbiedt. De woonactor voor Oost-Brabant-West krijgt nog een nieuw jasje, met een nieuwe naam en logo. De medewerkers van de huidige woonactoren blijven aan boord.