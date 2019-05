Nieuwsneuzen van Sint-Godelieve-Instituut Lennik winnen Publieksprijs

Zeven klassen interviewden de voorbije weken zeven politici die kandidaat zijn voor het Vlaams Parlement. Doel was om jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen. Vier dagen lang mochten RINGtv-kijkers stemmen voor hun favoriete interview.

In totaal brachten maar liefst 2.967 mensen een stem uit. Het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik kwam met 929 stemmen als populairste uit de bus. De klas van 6 Economie-Moderne Talen haalde het voor het Heilig Hart & College in Halle, dat op ruimte afstand volgde met 601 stemmen. Regina Caeli in Dilbeek werd derde met 438 stemmen.

De leerlingen winnen een cheque van 750 euro. Daarmee mogen ze een klasactiviteit organiseren. Het Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-op-den-Bos won eerder de Prijs van de Jury.