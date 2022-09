Nog 3 namen op shortlist voor brug in Vilvoorde

Welke naam krijgt deze nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Kanaal die het park 3 Fonteinen zal verbinden met de nieuwe wijk 4 Fonteinen? De eerste kanshebber is 'Salangaanbrug'. Die naam staat voor de gierzwaluwen die boven Vilvoorde vliegen én verwijst naar de overleden Frederik Vanclooster. Zijn totem bij de scouts was 'vermakende salangaan'. De tweede mogelijke naam is 'Twee leeuwenbrug' en refereert aan de twee historische leeuwenbeelden in het Park 3 Fonteinen. Tot slot kunnen Vilvoordenaren ook stemmen voor de naam 'Pjeirebrug', een verwijzing naar het paardenvlees dat een specialiteit is in Vilvoorde. Stemmen kan via de website van de stad. Begin oktober kennen we de winnende naam.