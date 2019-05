Nog meer verkeersellende op Assesteenweg Ternat

Over precies één maand gaan op de Assesteenweg in Ternat, ter hoogte van de E40, de werken van start voor de herinrcihtig van het op- en afrittencomplex. De werken zullen ingrijpend zijn en de nodige verkeershinder veroorzaken maar Ternat belooft alles in het werk te zullen stellen om de hinder tot een minimum te beperken.

Het op- en afrittencomplex op de Assesteenweg staat geboekstaafd als één van de zwarte verkeerspunten. De Vlaamse overheid heeft een bedrag van 2,7 miljoen euro over om het op- en afrittencomplex veiliger en vlotter te maken.

In een eerste fase, twee maanden vanaf 3 juni, worden de nutsleidingen vervangen en heraangelegd. Om de hinder van die werken tot een minimum te beperken, vraagt Ternat om enkel vanaf 20u 's avonds te werken. Lukt dat niet, dan zal in beide rijrichtingen altijd minstens één rijbaan beschikbaar blijven. Het is de bedoeling dat handelszaken vlot bereikbaar blijven.

In het najaar start dan de eigenlijk herinrichting en die zal veel meer impact hebben op het verkeer. Er zullen omleidingen nodig zijn en wellicht zal het verkeer van de E40 ook via het op- en afrittencomplex in Affligem worden gestuurd. Hoe dat alles concreet zal worden aangepakt, is voer voor tal van vergaderingen die nog zullen volgen met bewoners en handelaars.