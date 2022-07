Oekraïense kinderen leren Nederlands tijdens speelpleinwerking in Halle

De kinderen die de speelpleinwerking in Halle opving, zijn gevlucht uit Oekraïne en krijgen op het speelplein van Don Bosco in Halle naast een heleboel spelletjes en plezier ook twee weken Nederlandse les. Een moeilijke opdracht. “Sommigen hebben geen basis en zijn in hun thuisland zelfs nog niet naar school geweest. Anderen kunnen al Engelse woordjes verstaan, waardoor ik toch wat met hen kan communiceren. Zij vertalen het dan in het Oekraïens aan de anderen”, zegt leerkracht Zoë Vanbever.

Op de tonen van het Oekraïense volkslied kregen alle groepen vanmiddag hun officiële diploma. “Het doel is vooral dat ze iets kunnen doen tijdens de vakantie. Ze zijn al enkele maanden naar school gegaan hier in Halle of de regio en hebben al wel wat Nederlands geleerd”, zegt Sanne Boelens van de stad Halle. “Maar we willen dat ze die taal onderhouden. Daarom hebben we vijf vrijwilligers gezocht en gevonden om die Nederlandse les te geven. In de namiddag konden we op het speelplein terecht.”