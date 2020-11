Ombudsman hekelt gebrekkige naleving coronamaatregelen op luchthaven

Touwaide doet zijn beklag in een brief aan de luchtvaartautoriteiten, zoals minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). "Tijdens de voorbije drie weekends waren er telkens betreurenswaardige incidenten in de luchthavenhallen", aldus Touwaide. Hij heeft het over chaos bij de coronatests en laattijdige resultaten, te veel volk in de vertrekhal, mensen die geen mondmasker dragen en de sociale afstandsregels niet respecteren. De ombudsman dringt aan op "radicale maatregelen" opdat alle gezondheidsregels die de minister van Binnenlandse Zaken heeft uitgevaardigd, strikt worden gerespecteerd in de gebouwen van de luchthaven van Zaventem. Touwaide wil ook dat de directie van de luchthaven tot de orde wordt geroepen, zodat dergelijke tekortkomingen zich niet meer voordoen.

Volgens woordvoerster Nathalie Pierard van Brussels Airport zijn de problemen die Touwaide aanhaalt opgelost en doet de luchthavenuitbater al het nodige voor de coronaveiligheid. “Wat het testen betreft was de vraag in die periode plots heel hoog omdat mensen zonder symptomen niet meer bij de arts getest mogen worden. Daar waar we midden september 230 testen per dag deden ging het plots naar 500 en zelfs 800 testen per dag omdat ook mensen uit de omgeving van de luchthaven naar ons toe kwamen. Dat leidde soms tot files en vertraging. Nu is alles veel duidelijker en zijn er geen wachttijden meer.”

Pierard geeft toe dat er de voorbije weken een aantal drukke momenten geweest zijn waarbij langere wachtrijen in de vertrekhal en aan de veiligheidscontrole stonden. “Bij het begin van de herfstvakantie zijn er 20% meer mensen dan we voorzien hadden op reis vertrokken. Velen hebben tot op het laatste moment gewacht tot ze wisten wat de nieuwe maatregelen waren om te vertrekken. Daardoor waren inderdaad ook de wachttijden wat langer. Probleem is ook dat passagiers niet lang genoeg op voorhand komen omdat ze denken dat het heel rustig is op de luchthaven en dan staan ze allemaal tegelijk aan de veiligheidscontrole. We roepen dan ook op om zeker op tijd te komen.”

Pierard haalt ook aan dat de passagiers zelf ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de regels volgen. “Die worden ook constant omgeroepen. Mondmaskers zijn verplicht en er zijn stickers op de grond aangebracht. Maar we kunnen niet iedereen constant erop wijzen dat hij 1,5 meter afstand moet houden.”

Brussels Airport begrijpt de negatieve commentaar van Touwaide ook niet. “Klachten over hoe de luchthaven functioneren horen niet bij zijn jobinhoud”, aldus Pierard. “Normaal staat hij in voor de klachten van omwonenden van de luchthaven over geluidshinder. Al deze problemen dateren al een paar weken geleden en zijn opgelost. Laat ons dan ook een beetje positief naar de toekomst kijken in onze zwaar getroffen sector.”