Omgevingsvergunning voor bouw Lidl en woningen in stationsbuurt Liedekerke

In Liedekerke leverde het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning af voor de bouw een LIDL-supermarkt en 32 woningen in de buurt van het station. De voorbije tijd was er heel wat protest tegen de plannen.

Buurtbewoners, Natuurpunt en de Liedekerkse oppositie zijn tegen de bouwplannen in de buurt van het station. Het project zou in een overstromingsgevoelig gebied komen en volgens N-VA staat er in het gemeentelijk structuurplan dat er aan de rand van de gemeente geen grote winkels mogen komen.

De projectontwikkelaar speelde nu in op een aantal bezwaren. Voor het gemeentecollege was dat voldoende om een omgevingsvergunning uit te reiken. Het is nog niet duidelijk of er in beroep gegaan wordt tegen de beslissing.