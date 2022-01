Onafhankelijke raadsleden Meise sluiten zich aan bij de N-VA-fractie

“De professionele fractiewerking, de respectvolle manier van politiek voeren en de inhoudelijke standpunten spreken me aan. Ik voelde me hier direct thuis,” motiveert Diana Tierens haar keuze. Ook Roel Baudewyns geeft aan dat de overstap vertrouwd aanvoelt gelet op zijn affiniteit voor de Vlaamse identiteit. Ook de nood om meer te kunnen verwezenlijken voor de gemeente, speelt voor beiden een rol.

Diana Tierens en Roel Baudewyns werden in 2018 nieuw verkozen via de lijst van PRO en kwamen in de gemeenteraad terecht. Er werd een coalitie N-VA-Samen Anders-PRO op de been gebracht. Maar al snel bleek het niet goed te boteren binnen PRO. “Er was te weinig wisselwerking vanuit onze toenmalige schepen, informatie stroomde niet door en er werden zonder overleg met de raadsleden belangrijke standpunten ingenomen in naam van heel PRO. Als gemotiveerd gemeenteraadslid voelde ik me er het vijfde wiel aan de wagen,” vertelt Tierens.

In oktober 2020 besloten zowel Diana Tierens en Roel Baudewyns als onafhankelijk raadslid te gaan zetelen. Beiden bleven sindsdien het gemeentebestuur wel loyaal steunen. In september 2021 kwam er de fameuze coalitiewissel waarbij PRO en Samen Anders in de oppositie belandden en N-VA een nieuwe meerderheid vormde met LB+. Nu kiezen beide onafhankelijke raadsleden ervoor om zich aan te sluiten bij N-VA.

“De N-VA-fractie draait als een geoliede machine. De schepenen koppelen er terug met hun raadsleden, men neemt er gezamenlijk beslissingen en men gaat respectvol met elkaars standpunten om,” zegt Diana Tierens. “Daarbij spreken de inhoudelijke standpunten me ook enorm aan.” Baudewyns, die de partijlijn van de N-VA ook onderschrijft, acht elementen als een professionele fractiewerking en ruimte voor debat essentieel en hoopt met deze overstap meer te kunnen betekenen voor de burgers van Meise.