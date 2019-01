Onduidelijkheid blijft bij IKEA

In november kondigde IKEA aan 115 jobs te willen schrappen in ons land, maar tegelijkertijd ook 106 nieuwe functies te creëren. Waar deze ingezet zullen worden en wat hun taak wordt, werd gisteren niet duidelijk. De vakbonden willen snel een antwoord op de vraag of de 115 personeelsleden die afgedankt worden in aanmerking komen voor de nieuwe jobs die gecreëerd worden.

Nieuw dienstencentrum in Zaventem?

Vast staat dat er heel wat jobs op de hoofdzetel in Zaventem sneuvelen. Verder wordt er ook in de HR-afdelingen van de winkels in België gesnoeid. De Zweedse meubelgigant wil het volledige personeelsbeleid – waaronder de uitbetaling en opmaak van personeelsroosters – afslanken en centraliseren in een nieuw dienstencentrum in Zaventem.

De ontslagen in ons land maken deel uit van een wereldwijde herstructurering waarbij IKEA 7.500 van de 160.000 jobs wil schrappen. Op 14 februari wordt er verder gepraat.