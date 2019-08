Ontsluiting Peutiebos door nieuw wandel- en leerpad

Gisterenavond is in het Peutiebos, op de grens van Vilvoorde met Machelen een nieuw wandelpad van twee kilometer lang ingehuldigd. Het Agentschap Natuur en Bos, de stad Vilvoorde en de gemeente Machelen investeerden samen 76.000 euro om zo het Peutiebos te ontsluiten.

Het Peutiebos is een wandellus doorheen het bos op graspaden en vlonderpaden rijker. Zo wordt de wandelaar tot aan de Trawoolbeek gebracht, waar een observatieplatform van 20 vierkante meter uitnodigt om het waterleven te bestuderen.

“Het toegankelijk maken van het Peutiebos is belangrijk in dit verstedelijkt gebied,” aldus Marleen Evenepoel, administratief-generaal van Natuur en Bos. “In de Vlaamse Rand werken we hard aan meer en beter toegankelijk groen. We worden daarin gesterkt door de wetenschap dat de nabijheid van groen een positief effect heeft op de gezondheid.”

Het nieuwe wandel-en leerpad is gemaakt door vrijwilligers van Natuurpunt en leerlingen van de Vilvoordse basisschool De Doening.