De moskee in Zaventem ontkent dat het banden heeft met de salafist die de moskee Al Ihsaan in Leuven in opspraakt heeft gebracht. "We weten om wie het gaat, maar hij heeft geen enkele band met onze moskee", zegt verantwoordelijke Abderrahim Akichouch. De man, de in Zaventem woont, wordt door Staatsveiligheid omschreven als iemand die 'het potentieel heeft om extremisme te verspreiden.'

"In onze moskee is geen plaats voor salafisme"

Vanochtend berichtte De Standaard dat de man mogelijk ook in andere moskeeën actief is. Dat blijkt een rapport van Staatsveiligheid. De man wordt daarin omschreven als een verdediger van het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam. Volgens De Standaard heeft het rapport van Staatsveiligheid ertoe geleid dat de man niet aan de slag kon gaan als islamleerkracht in Zaventem. Op basis van het rapport zou de Moslimexecutieve de aanstelling van de man als islamleerkracht ongedaan gemaakt hebben.

Waar de man in Zaventem aan de slag zou gaan als leerkracht, is niet duidelijk. Maar de Othman moskee in Zaventem ontkent dat het banden heeft met de man. "We kennen de persoon, maar hij betaalt geen lidgeld aan de moskee, geeft hier geen les aan volwassenen of kinderen en heeft hier nooit lezingen gegeven", zegt Abderrahim Akichouch van de Othman moskee in Zaventem. "In onze moskee is er geen plaats voor zo'n mensen. Wij aanvaarden hier geen salafistisch gedrag of salafistische activiteiten."