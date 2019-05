Ook in beroep 10 jaar cel gevraagd voor doodslag op Frederik Heyvaert

Het openbaar ministerie vraagt ook in beroep tien jaar cel voor de doodslag op Frederik Heyvaert uit Malderen. Kevin D.C. uit Merchem bracht in 2015 Heyvaert met één kogel om het leven. Zijn verdediging beweert dat dat niet met opzet gebeurde.

Op 15 maart 2015 waren Kevin D.C. en Frederik Heyvaert naar het dancefestival Age of Love in Gent gegaan. Beide mannen hadden stevig gedronken en ook drugs gebruikt, waarna de avond eindigde in het appartement van de 36-jarige beklaagde uit Merchtem.

Later die nacht schoot Kevin D.C. een kogel door het hoofd van Frederik Heyvaert. Nadien verborg hij het lichaam in zijn bestelwagen. Die stond geparkeerd op de parking van een leegstaand bedrijfspand in Merchtem. Het lichaam werd pas een maand later gevonden.

In september van vorig jaar werd Kevin D.C. veroordeeld tot 10 jaar cel. De beklaagde ging tegen die uitspraak in beroep. Volgens zijn advocaat had Kevin D.C. niet de intentie om Heyvaert te doden en pleit voor een herkwalificatie van de feiten. Geen doodslag, maar onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie te doden.

Het openbaar ministerie is het daar niet mee eens en vraagt een bevestiging van de straf die de rechtbank in eerste aanleg uitspraak. De uitspraak volgt op 25 juni.