Ook Overijse klaar voor doortocht Tour

De hele regio is dezer dagen in de ban van éénzelfde item: de doortocht van de Ronde van Frankrijk morgen. Na Lennik gisteren, ging onze ploeg vandaag de Tourtemperatuur meten in Overijse.

De publiciteitsstoet van de Tour wordt verwacht vanaf 14uur, de renners tussen 16u en 16u30. Het parcours in Overijse leidt langs de Terhulpensesteenweg, Waversesteenweg, Brusselsesteenweg, Clement Vanophemstraat en Duisburgsesteenweg. Vanaf 12 uur worden de straten van het parcours afgesloten voor het verkeer. Het parcours oversteken kan dan alleen via de Hoeilaartsesteenweg-Rozierensesteenweg in Maleizen.

Op het Justus Lipsiusplein kan je de rit op groot scherm volgen en genieten van een streekproducten- en verenigingsmarkt. Je kan er ook je conditie testen op een fietstrainer of je eigen vruchtensap maken op de ‘sappentrapper’. Voor kinderen is er randanimatie met o.a. een spingkasteel en een schminkstand. In de voormiddag kunnen sportievelingen ook deelnemen aan een bepijlde familiefietstocht van 28 of 33 km.

Net als de overige besturen van gemeenten waar het Rondecircus passeert, vraagt ook Overijse de auto zoveel mogelijk thuis te laten. De gemeente voorziet mobiele fietsenstallingen aan de kerk in het centrum.