Op- en afrittencomplex Koningslo dit weekend twee nachten dicht

Het op- en afrittencomplex ‘Koningslo-Vilvoorde’ gaat komend weekend tijdens twee nachten volledig dicht voor de plaatsing van de definitieve ‘vliegende fietsbrug’. De onderbreking is nodig voor de plaatsing van de brugdelen over de op- en afrit. Het verkeer moet er door de ingreep veiliger en vlotter verlopen.

Al sinds vorige zomer kan je te voet of met de fiets al een fly-over gebruiken die de Medialaan met de Indringingsweg verbindt en je veilig over de op- en afrit van de Ring brengt. De oversteken verlopen echter nog over tijdelijke brugconstructies. Dit weekend worden de definitieve brugdelen op hun plaats gebracht. “In de eerste weekendnacht plaatsen we de brug over de oprit naar de buitenring”, zegt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Tijdens de nacht van zaterdag op zondag die over de afrit van de binnenring.”

Het inhijsen van de bruggen gebeurt met twee indrukwekkende kranen. “Omdat dit veel ruimte vraagt en om veilig te werken, onderbreken we de doorgang voor het verkeer. Voorafgaand plaatsen we eerst de brug over de dienstweg naar het districtsgebouw van Wegen en Verkeer. Dat gebeurt al op donderdag 23 maart tijdens de dag omdat dit zonder verkeershinder kan.”

Het aanleveren van de brugconstructie zelf brengt echter wel wat hinder met zich mee. “In tegenstelling tot de constructies voor de op- en afrit die ter plaatse zijn gemonteerd, wordt deze brug afgewerkt aangeleverd in de nacht van 22 op 23 maart. Hiervoor sluiten we zowel de oprit naar de buitenring van ‘Koningslo-Vilvoorde’ als de afrit van de buitenring naar ‘Grimbergen’ enkele uren af.”

Na de plaatsing van de drie brugdelen volgt de verdere afwerking van de fiets- en voetgangersbrug. Eind mei moet alles klaar zijn.De totale kostprijs van het project bedraagt 18 miljoen euro.