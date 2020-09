Open Monumentendag Overijse in teken van Tweede Wereldoorlog

Zondag is het Open Monumentendag. Door de coronamaatregelen organiseren heel wat gemeenten een virtuele of digitale editie. In Overijse kan je wel ter plaatse de Open Monumentendag beleven. Die staat in Overijse in het teken van de Tweede Wereldoorlog.

Overijse heeft een rijk aanbod aan schuilkelders en bunkers die speciaal voor de Open Monumentendag worden opengesteld voor het publiek. De diverse locaties zijn toegankelijk tussen 10 en 17 u, een gids is ter plaatse om de nodige uitleg te geven.

Het gaat om volgende locaties: schuilkelder S-bocht (voormalige ziekenboeg), schuilkelder Waversesteenweg, bunker Bollestraat en bunker Mommaertsstraat.

Uiteraard verloopt de Open Monumentendag in Overijse coronaproof. Het is nodig om online in te schrijven, je moet met je bubbel komen en uiteraard zijn ook gel en mondmasker verplicht. Stilstaan in de bunker is uit den boze, mensen wordt gevraagd om door te lopen.

Meer over de Open Monumentendag in Overijse, vanavond in ons nieuws.