Open Vld wil minimale dienstverlening bij Skeyes

Open Vld-kamerleden Veli Yüksel en Sandrine De Crom dienen een wetsvoorstel in om een minimale dienstverlening in te voeren bij luchtverkeersleider Skeyes in Steenokkerzeel. Dat staat eigenlijk al in het regeerakkoord, maar is nog altijd niet uitgewerkt.