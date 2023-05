Openbaar Ministerie op proces aanslagen: “Terroristen verantwoordelijk voor 36 moorden”

Op het proces over de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation Maalbeek wordt tot en met eind juni gepleit over de schuld van de beschuldigden. Bij de aanslagen kwamen 32 mensen om het leven, maar het Openbaar Ministerie vindt dat de daders verantwoordelijk zijn voor 36 terroristische moorden.

Vanochtend begon het Openbaar Ministerie met het voorlezen van het requisitoir, dat in totaal vijf dagen zal duren. De federale procureurs hebben bij het begin meteen gevraagd om de dood van vier slachtoffers die overleden zijn na de aanslagen te herkwalificeren van poging tot moord naar moord in een terroristische context. Volgens het Openbaar ministerie zijn de daders dus niet schuldig aan 32 maar 36 terroristische moorden. Ze worden ook beschuldigd van poging tot moord in een terroristische context op bijna 700 slachtoffers.

De aanklagers vinden dat het verband tussen de aanslagen van 22 maart 2016 en het overlijden van de vier slachtoffers daarna duidelijk is aangetoond. Het gaat om een 23-jarige vrouw die euthanasie kreeg voor ondraaglijk psychisch lijden. Ze kampte met hevige angst- en paniekaanvallen nadat ze getuige was van de aanslag op de luchthaven van Zaventem. Eén van de andere slachtoffers zou iemand zijn die uit het leven stapte door aanhoudende oorsuizingen als gevolg van de aanslagen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.