Openbaar onderzoek naar woonboulevard én zwembad Kampenhout-Sas

In Kampenhout loopt een openbaar onderzoek voor de bouw van een woonboulevard én een openbaar zwembad op de oude witloofveiling aan Kampenhout-Sas. Kampenhout is al langer vragende partij voor een zwembad, maar vond nog geen partner om mee de kosten te dragen. De omliggende gemeenten bleken in het verleden alvast niet mee te willen werken.