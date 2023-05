Opendeurdag militaire luchthaven lokt massa volk naar Melsbroek

In Melsbroek heeft de militaire luchthaven, beter bekend als de 15e Wing, afgelopen weekend voor het eerst in tien jaar nog eens de deuren geopend voor het grote publiek. Dat lokte maar liefst 20.000 bezoekers naar de vliegbasis in Melsbroek.

De 15e Wing blaast dit jaar 75 kaarsjes uit en dat was een reden om feest te vieren. Daarom gingen de deuren open voor het grote publiek. Op de vliegbasis in Melsbroek gonst het iedere dag van de bedrijvigheid. Opendeurdagen zijn de ideale gelegenheid om de duizenden geïnteresseerden een blik achter de schermen te gunnen.

“De Belgische Defensie is eigenlijk een modern bedrijf, maar ik denk dat we soms te weinig bekend zijn”, zegt Kolonel Vlieger Korpscommandant Bruno Beeckmans. “Onbekend is onbemind. We hebben dit jaar bewezen dat we heel dynamisch zijn: de ontplooiing van B-FAST voor de aardbevingen in Turkije en Syrië, de komst van de Oekraïense president Zelensky en vorige week nog de ontvangst van Olivier Vandecasteele.”

Voor wie geluk had, beperkte het plezier zich tijdens de opendeurdag niet alleen tot kijken. Zo stonden ook een aantal simulaties op het programma. “Mensen die geluk hadden, konden zelfs meevliegen”, aldus Beeckmans.