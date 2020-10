Ophef rond asbest in Houtemse sociale woningen

In de sociale woonwijk in Houtem werden de voorbije jaren nieuwe appartementen opgetrokken. Daarvoor moesten oudere gebouwen afgebroken worden."Dan hebben wij eigenlijk gezien dat er gespecialiseerde firma's waren om asbest te verwijderen van de gebouwen en begonnen wij ons vragen te stellen”, vertelt voormalig bewoner Steven Sacré. “Nu blijkt dat in alle gebouwen voor 2001 gebouwd dat daar asbest aanwezig is." Schepen van Woonbeleid Tine Paredis (CD&V) reageert: "Het is pas in functie van de renovatiewerken dat we een asbestinventaris is opgemaakt en daaruit is gebleken dat er inderdaad een vaste vorm van asbest aanwezig is in de woningen. Het is zo dat die vaste vorm van asbest niet schadelijk is voor de bewoners, enkel als erin gezaagd of geboord wordt, kan er een schadelijke wolk vrijkomen die gevaarlijk is bij inademing."

De bewoners waren zich niet bewust van de aanwezigheid van asbest in hun huis en hielden daar dan ook geen rekening mee bij verbouwingen. Volgens de schepen moeten huurders toestemming vragen voor verbouwingen aan de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting. "Wij zijn dan een rondvraag gaan doen en blijkt dat in alle woningen is gewerkt, omdat nu eenmaal de vloer loskwam te liggen waar asbest tussen zit. Anderzijds heb je de woningen die verkocht zijn van Inter-Vilvoordse waar ook asbest in zit en waar de stad ook niet de mensen heeft geïnformeerd”, zegt gemeenteraadslid voor PVDA Sander Barrez. De oppositiepartij wil dat de stad een informatiecampagne opstart, een infopunt opricht en het asbestinventaris openbaar maakt. "Het is zo dat wij wettelijk gezien niet verplicht zijn om onze inwoners te informeren”, zegt schepen Paredis. “Er is pas wetgeving voorzien voor huurders van 2032. Voor koopwoningen is dat 2022. Maar wij hebben beslist om de bewoners te informeren aan de hand van een krantje waarin beschreven zal worden waar asbest aanwezig is en hoe ze moeten omgaan met die asbest."