Vandaag zijn opnieuw dieren in beslag genomen op een boerderij in Heikruis. Dat gebeurde de voorbije jaren al zo'n vijftien keer. Bij de vorige inbeslagname begin dit jaar werden maatregelen opgelegd aan het gezin. Die zijn volgens Het Laatste Nieuws niet nagekomen, waardoor uit voorzorg vandaag veertien schapen in beslag genomen zijn.

Opnieuw dieren in beslag genomen bij boeren in Heikruis

Bij de boeren werden al meer dan vijftien keer dieren in beslag genomen. Deze keer werd beslist om uit voorzorg schapen in beslag te nemen. De inspectiedienst ging langs na een nieuwe klacht. Het parket Halle-Vilvoorde stelde opnieuw een proces-verbaal op. Als de landbouwers maatregelen nemen, bekijkt de Inspectiedienst Dierenwelzijn of de dieren alsnog kunnen terugkeren. Dat laatste is vreemd, want in 2011, 2014, 2017 en begin dit jaar werd de boeren een levenslang verbod opgelegd om nog dieren te houden.

De Inspectiedienst Dierenwelzijn voert al 15 jaar lang controles uit bij het landbouwbedrijf in Heikruis. Het gezin werd al meermaals veroordeeld voor dierenmishandeling. Begin dit jaar kregen ze nog een gevangenisstraf en boetes opgelegd. De laatste grote inbeslagname dateert van februari dit jaar. Toen werden meer dan 100 dieren opgehaald.

Foto: Archief RINGtv