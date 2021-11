Opnieuw mondmaskerplicht in Halse secundaire scholen: “Liever dat dan weer afstandsonderwijs”

In alle secundaire scholen van Halle is de mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd. De scholen doen dat naar eigen zeggen in het licht van de sterk stijgende besmettingscijfers. Leerlingen moeten een mondmasker dragen als ze zich verplaatsen in de schoolgebouwen en als ze niet genoeg afstand kunnen houden. De Halse secundaire scholen hopen op die manier te vermijden dat grote groepen leerlingen en leerkrachten in quarantaine moeten en er weer afstandsonderwijs moeten worden ingevoerd.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.