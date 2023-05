Opnieuw regenboogvlag vernield in Opwijk: “Verwerpelijke daad”

Voor de tweede keer in elke dagen tijd is in Opwijk een regenboogvlag vernield. Gisteravond werd de vlag aan Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk met messen bewerkt en in brand gestoken. De vlag hing er amper enkele dagen nadat de vorige regenboogvlag in brand werd gestoken.