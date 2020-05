Opnieuw vertraging voor uitbreiding Mater Dei in Heikruis

Woonzorgcentrum Mater Dei heeft al jarenlang plannen om de site uit te breiden, maar dat loopt niet bepaald van een leien dakje. In 2019 bereikte het wzc een akkoord met buurtcomité ‘Red het klooster van Heikruis’ en leek het verzet eindelijk van de baan. Maar nu is er opnieuw een kink in de kabel. De eigenaar van de bouwgrond tegenover het woonzorgcentrum gaat in beroep tegen de toekenning de omgevingsvergunning voor gedeeltelijke afbraak en de nieuwbouw. “We gaan ons na afloop van de beroepstermijn op 18 mei bezinnen hoe we hierop gaan reageren. Maar het beroep bezorgt ons weer maanden vertraging. De grondeigenaar heeft bezwaren op het gebied van privacy en zonnelicht. We hebben nochtans ook met hem samen gezeten en de gemeente heeft ons een extra groenscherm opgelegd”, zegt algemeen directeur Mark Hautekiet. Het buurtcomité bevestigt niet in beroep te gaan omdat in de bouwaanvraag aan hun eisen is voldaan.