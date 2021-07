Oppositiepartij Anders vraagt een grondig bodemonderzoek van de Hopmarkt in Asse. Volgens gemeenteraadslid Danny Van Hemelrijck is de bodem mogelijk vervuild met PFOS. Dat zou een gevolg zijn van de brandweerkazerne die er vroeger stond. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De gemeente Asse neemt de zaak ernstig.

Oppositie in Asse ongerust over mogelijke PFOS-vervuiling Hopmarkt

Tientallen jaren had de brandweer van Asse de Hopmarkt als uitvalsbasis, totdat de kazerne vier jaar geleden afgebroken werd. Vandaag is er op de plek van de kazerne een parking, maar in de omgeving bevinden zich ook heel wat woningen. Gemeenteraadslid Danny Van Hemelrijck herinnert zich de oefeningen die de Assese brandweer hield langs de Arsenaalstraat. "Mogelijk werd daarbij blusschuim gebruikt dat PFOS bevat. In Vlaanderen zijn heel wat brandweersites ingekleurd als mogelijk ernstig vervuilde sites", zegt Van Hemelrijck in Het Nieuwsblad. "Een grondige bodemanalyse van de Hopmarkt dringt zich dan ook op."

De gemeente Asse neemt de zaak ernstig, maar wil geen paniek creëren. Net zoals alle Vlaamse gemeenten heeft ook Asse een lijst heeft opgesteld met mogelijk vervuilde sites die nu verder onderzocht worden. Eén daarvan is de oude brandweerkazerne aan de Hopmarkt. Op die lijst staan verder ook de Asphaltcosite, waar in 1942 een grote brand was, het voetbalveld in Walfergem en PIVO, waar vandaag de dag nog altijd brandoefeningen plaatsvinden. De provincie Vlaams-Brabant liet eerder al weten dat de site niet vervuild is met PFOS. In stalen van het afvalwater werd er in het verleden wel een beperkte concentratie PFOS aangetroffen.

"Er wordt sinds 2011 geen PFOS-houdend blusschuim meer gebruik op het PIVO”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “De blusoefeningen worden ook uitgevoerd op een speciaal aangelegde betonnen brandplaat. Hierdoor is de kans klein dat er vervuiling in de omgeving door onze brandweerschool wordt vastgesteld.”