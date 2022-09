Oppositiepartij Samen Anders in Meise spat uiteen

Wat is er toch aan de hand in Meise? Eerst was er de coalitiebreuk vorig jaar, waarbij Samen Anders (Groen, Vooruit) en Pro Meise naar de oppositiebanken zijn verwezen. Dan kwam halfweg legislatuur de nieuwe coalitie: N-VA-LB+. De schepenen van Samen Anders en Pro Meise werden uit het college gekegeld en zaten plots in de oppositie.

Nu is er binnen die nieuwe oppositie Samen Anders (Groen en Vooruit) een paleisrevolutie aan de gang. Dat zit zo: Karine Métens (Groen) werd in die fractie de deur gewezen, maar blijft toch voorzitter van Groen Meise. “Ik zetel nu samen met Thomas Goethals, die zelf uit Samen Anders stapte, als onafhankelijke leden van Groen Nationaal. Dit is heel erg bizar, dat geef ik toe.” Ex-schepen Marie-Jeanne Thaelemans (Groen) blijft wél lid namens Groen van Samen Anders. Daarnaast is er binnen Samen Anders ook Roel Anciaux (Vooruit) en nog een onafhankelijk raadslid in de fractie.

Dat die fractie dan uiteengespat is, wil Roel Anciaux niet zo gezegd hebben. “Het is heel erg spijtig wat er gebeurde”, zegt Anciaux. “Er waren discussiepunten, het sociaal objectief voor de realisatie van sociale woningen op het Tussenveld bleek een breekpunt. Maar daarop volgde een zware vertrouwensbreuk. Eén van de aanleidingen was dat er er cruciale informatie is achtergehouden. Dit leidde tot de stopzetting van samenwerking”, vult Anciaux aan.

“Ik ben wel voor sociale woningen te vinden”, zegt Karine Métens. “Maar zo’n megalomaan project -volgens de eerste plannen meer dan 250- in Tussenveld, dat zie ik niet zitten. We verschillen qua mening. Maar voor mij is die locatie voor die sociale woningen niet de juiste. Er is overstromingsgevaar bij hevige regenval, dat is al meermaals bewezen. Nu kijken we wat er verder moet gebeuren.”

Karine Métens beklemtoont dat de werking van Groen in Meise niet in het gedrang komt, al zijn er zware gevolgen. “Ik blijf wel voorzitter van Groen Meise en word gesteund door Groen nationaal” zegt ze. “Dit is inderdaad een werking die onhoudbaar is. Er zullen allicht nog procedures volgen. Marie-Jeanne Thaelemans blijft zetelen in Samen Anders, zogezegd via Groen, daar zal sowieso een procedure met de nationale partij volgen. Ik blijf met Thomas Goethals in de gemeenteraad zetelen als onafhankelijke, maar als lid van Groen.”

In een reactie laat Marie-Jeanne Thaelemans (Samen Anders, Groen) weten dat ze het niet eens is met de beweringen van Karine Métens (Groen). "In het schepencollege hebben wij - Roel Anciaux en ikzelf als toenmalige schepenen van Wonen en Ruimtelijke Ordening - een spreidingsplan voor de sociale woningen in Meise voorgesteld", zegt Thaelemans. "Wij hebben vanuit Samen Anders al zeer lang het megalomaan project opgezet door de N-VA-CD&V coalitie van 2012-2018 verlaten. Wat Karine Métens hierover beweert, is een manifeste onwaarheid. Dit is profileringsdrang naar de volgende verkiezingen toe, maar niet voor een beter Meise. Ze heeft ook over mij een brief naar Groen Nationaal geschreven met lasterlijke aantijgingen."