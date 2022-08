Opwijk en Merchtem vieren 50ste Wayenberg Boerenkermis

De Wayenberg Boerenkermis is een halve eeuw oud. Pionier van het volksgebeuren is Michel Esselens. Hij is vandaag nog altijd de drijvende kracht achter de kermis. “Ik ben hier 55 jaar geleden komen wonen en hier viel weinig te beleven. Er waren 15 huizen en 7 cafés, maar er gebeurde eigenlijk niks. Daarom hebben we de kermis toen opgericht,” zegt hij.

De Boerenkermis begon klein, maar is nu uitgegroeid tot een drie dagen durend volksfeest. De naam van de kermis komt voort uit de locatie. De weide waar het evenement plaatsvindt ligt op de grens van Opwijk met Merchtem, daar waar de Waaienbergstraat overgaat in Weyenberg. Een samentrekking van beide straatnamen tot Wayenberg was dus logisch.