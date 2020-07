Opwijk neemt extra maatregelen in strijd tegen corona

De gemeente Opwijk neemt bijkomende maatregelen om het stijgend aantal besmettingen in de gemeente te beperken. Zo wordt de kermis in Mazenzele geannuleerd en worden mondmaskers verplicht voor wie horecazaken betreedt en verlaat.

Opwijk is één van de gemeenten die boven de alarmdrempel zitten met de voorbije dagen 10 besmettingen op zo'n 14.500 inwoners. 5 van die besmettingen komen uit hetzelfde gezin. Zij verblijven momenteel in quarantaine. Een eerste maatregel is de afgelasting van de jaarlijkse kermis in Mazenzele. "Ook alle randactiviteiten worden afgelast en ook de wielerwedstrijd gaat niet door", aldus burgemeester Albert Beerens (Open VLD).

Verder voert Opwijk een mondmaskerplicht in op heel wat plaatsen, waaronder de horeca. "Het dragen is verplicht voor wie een zaak betreedt, verlaat en voor wie naar het toilet gaat. Enkel wie neerzit, hoeft geen mondmasker te dragen. Deze regels gelden eveneens voor bezoekers aan zomerbars", aldus Beerens. "Ook tijdens het bezoek aan de vrijdagmarkt en alle overige markten is een mondmasker verplicht. Ook in alle gemeentelijke gebouwen moet het personeel en bezoekers verplicht een mondmasker dragen."

Het gemeentebestuur voert verder de sensibilisering over de coronamaatregelen op, voor zowel de horeca- en caféuitbaters als de inwoners. "Tot slot zullen de coronaploegen van de politiezone AMOW horecazaken betreden en de opgelegde coronamaatregelen intensief controleren. Waar nodig worden de zaakvoerders aangesproken en geverbaliseerd", besluit Beerens. Volgende week maandag worden de maatregelen al een eerste keer geëvalueerd.