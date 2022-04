Opwijk wil meer dan "louter woonproject" op site brouwerij Alken-Maes

“De gemeente heeft de doelstelling om erop toe te zien dat de toekomst van de site een meerwaarde is voor het centrum van Opwijk en niet het zoveelste louter woonproject.” Dat principe heeft het gemeentebestuur vastgelegd in een nota die begin deze maand werd goedgekeurd door het college. “We willen een partner zijn om samen met de nieuwe eigenaar op zoek te gaan naar een invulling met meerwaarde voor Opwijk. We denken hierbij onder andere aan een bierproject en/of plaats voor gemeentelijke diensten,” licht burgemeester Inez De Coninck (N-VA) toe.

De gemeente heeft daarover een intensief informeel verkenningsparcours achter de rug met diverse belanghebbenen en potentiële stakeholders zoals Toerisme Vlaams-Brabant. “De rijke bier- en hopcultuur in de Brabantse kouters is een sterke toeristische identiteit die we in de toekomst nog meer moeten uitspelen, het is daarom evident dat Toerisme Vlaams-Brabant mee wil helpen om de biercultuur toeristisch te ontplooien,” aldus gedeputeerde Gunther Coppens (N-VA).



De brouwerij was al sinds 1790 actief in Opwijk. Deze zomer gaat de site dicht.