Bushiri ruilde vorige maand KV Oostende in voor een avontuur in Engeland. De kustploeg leende hem vorig seizoen uit aan Eupen, waar hij een goede indruk maakte. Die prestaties verzilverde Bushiri met een transfer naar Norwich City, waar hij in eerste instantie bij de beloften zou aansluiten. Bushiri moet zich nu van Norwich City eerst bewijzen in de League One.