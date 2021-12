Organist en Grimbergs ereburger Kamiel D‘Hooghe overleden

Organist van de Grimbergse Abdijkerk Kamiel D’Hooghe is overleden op 92-jarige leeftijd. Hij was sinds 2012 ereburger van Grimbergen en bouwde een indrukwekkende nationale en internationale carrière in de klassieke muziek uit. Vorige maand overleed ook al Rien Aarssen. Hij was van 1993 tot 2011 stadsbeiaardier en ook ereburger van Grimbergen.

Kamiel D'Hooghe, geboren in het Oost-Vlaamse Vrasene, werd al op 22-jarige leeftijd organist van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. In 1994 werd hij de vaste organist in Grimbergen. Verder was hij ook eredirecteur van het Koninklijk Conservatorium in Brussel, erehoofdredacteur van Orgelkunst, ere-organist van het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen en docent orgel aan het Lemmensinstituut en Conservatorium in Maastricht.

D'Hooghe verzamelde in zijn carrière tal van nationale en internationale onderscheidingen. Hij is de eerste musicus die de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap ontving en in 1999 benoemde Paus Joannes Paulus II hem tot Ridder in de Orde van de Heilige Gregorius. D'Hooghe wordt donderdag begraven in de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen.

Donderdag wordt ook afscheid genomen van Marcel Stappers. Hij was jarenlang actief lid en secretaris van de heemkundige kring Hertog Hendrik I. Hij was een wandelende encyclopedie van de geschiedenis van Vilvoorde. Eén van zijn passies was het Vilvoordse dialect, dat hij in de “Diksjonnèèr van ’t Vilvouts” en “De neuven diksjonnèèr van ’t Vilvouts” t heeft bewaard voor de volgende generaties. Stappers overleed vorige dinsdag op 80-jarige leeftijd.